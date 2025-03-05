“Kıbrıs Rum tarafı federasyon ve müzakerelerin Crans Montana’dan devamı haricinde bir şey görüşmeyecek”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafı olarak iki bölgeli iki toplumlu federasyon ve müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlaması haricinde bir şeyi görüşmeyeceklerini açıkladı.

Hristodulidis, Cenevre öncesi değerlendirmelerde bulunmak üzere cumartesi Atina'ya gidiyor.

Rum radyosunun haberine göre Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cenevre’ye davet mektubunu aldıktan sonra yaptığı açıklamada, Türk tarafının bu parametrelere cevap vermemesi halinde Cenevre’de olumlu gelişme umudu olmadığını da söyledi. Rum tarafının mevcut durumun sağlamlaşmasını veya başka bir çözüm şeklini ileri götürmeyi hedefleyen “herhangi bir hareket ya da önlemi görüşmeyeceğini” ekledi.

Nikos Hristodulidis Cenevre görüşmesine Yunanistan’ın da katılacak olması hasebiyle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşmek üzere cumartesi Atina’ya gideceğini de açıkladı.

Yunanistan Başbakanlık binasında gerçekleşecek, Cenevre’de ortaya çıkması olası bütün senaryolara karşı ön hazırlık ve koordinasyon toplantısında Hristodulidis’e Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Rum Müzakereci Menelaos Menelau ve diğer çalışma arkadaşları eşlik edecek.

Rum medyasının “acil” olarak nitelediği Atina ziyareti, Hristodulidis’in, perşembe ve cuma günleri olağanüstü Avrupa Konseyi zirvesi için Brüksel’de olacağı için cumartesi günü gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de hazır bulunacağı olağanüstü zirve için Hristodulidis bu akşam Brüksel’e gidecek.