"G.O.R.A." serisiyle uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Kadrosunda Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimlerin rol alacağı "GORA 4 GORA" filmi merakla bekleniyor.

Zaman zaman "GORA 4 GORA"daki rol arkadaşlarıyla paylaşımlar yapan Cem Yılmaz, filmde rol alacak yeni isimleri duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yeni filmiyle ilgili açıklamasında "Karakteri sabit tutup, öyküyü ya da ortamı değiştirmeye çalışıyorum" diyen Cem Yılmaz, Japon oyuncu Ayumi Takano ve Okan Çabalar'ın "GORA 4 GORA"da rol alacağını duyurdu.

Ünlü komedyen Takano ile paylaşımına “Sevgili dostum Ayumi ile 29. yılımız” notunu düşerken, Okan Çabalar içinse “Yetenekli kardeşim Okan G4G'da” ifadelerini kullandı.

24 yaşındayken "Her Şey Çok Güzel Olacak filminin seçmeleri için Türkiye'ye gelen 53 yaşındaki Ayumi Takano, sonrasında "Aşkım Aşkım", "G.O.R.A", "Şeflerin Şefi" gibi projelerde rol aldı.

Birçok projede rol alan Okan Çabalar ise son olarak Star TV'de yayınlanan “Çarpıntı” adlı dizide boy gösterdi.

"KOMİK AMA DERİNLİKLİ BİR FİLM"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, henüz yayın tarihi belli olmayan "GORA 4 GORA" için şu ifadeleri kullanmıştı:

"İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'GORA 4 GORA' macerası var. Kadro çok güzel, kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Her seferinde kendi zevkime göre bir şey yapıyorum. Heyecanlı, komik ama biraz daha derinlikli bir iş."

OZAN GÜVEN'DEN "GORA 4 GORA" CEVABI

Öte yandan daha önceki filmlerde 216 karakteriyle adından söz ettiren Ozan Güven da "GORA 4 GORA"da rol almayacağını, Cem Yılmaz ile başka projelerde bir araya geleceğini söyledi.

Güven, "216 olmaz 217 olur kardeşler. GORA kendi başına bir kült iştir. Onun bir parçasıyım ben de. Benim yerime bir başkası olur, o da vazifesini yapar. GORA yine GORA olacaktır" dedi.