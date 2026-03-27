Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Bir İhtimal Kabare” oyununu sahneleyecek. Oyun, Cuma akşamı saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde ücretsiz izlenebilecek.

Oyun, Lefkoşa’nın 1958-1963 yılları arasına bir hayali yerleştiriyor. Tarihsel olayları fonuna alarak “bir yere tutunmayı ve bir yerden dağılmayı” anlatan oyun, kabare ekseninde insanların etnik farklılıklarıyla birlikte bir arada olabileceği bir dünyayı sahneye taşıyor. Karakterler aracılığıyla tarihi ihtimaller yeniden hayal ediliyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Bildirisi’nde ise şu ifadeler yer aldı:

"27 Mart Dünya Tiyatro Günü Bildirisi: Diktatörlerin gölgesini sahne ışığıyla boğacağız!

Takvim yaprakları "2026"yı gösteriyor. Modern dünyanın gölgesi uzuyor ama insanlığın ışığı sanki giderek soluyor. Şehirlere bakın; beton yığınlarının arasından yükselen dumanlara, çocukların bakışlarındaki o erken büyümüş hüzne… Gökyüzü artık yıldızların değil, çelik kanatlı füzelerin mülkiyetinde. Kuşların şarkısını bastıran o keskin siren sesleri, aslında bir devrin iflasını fısıldıyor.

Bugün dünya sahnesinde sergilenen temsilin adı; Güç. Oyuncuları ise tarihin tozlu sayfalarından fırlamış diktatörler, soğuk metalin satıcıları ve siyah altının efendileri. Dekor, yıkılmış hayaller ve harabeye dönmüş şehirlerden ibaret. Patlayan bombalar sahne ışığı, feryatlar ise bu trajedinin fon müziği olmuş durumda. Mülkiyetin, petrolün ve iktidarın hırsıyla kararan bu "kanlı politika", insan onurunu sığınaklara hapsetmeye çalışıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak her zaman söylediğimiz gibi; bizler, sarayların değil, halkın tiyatrosuyuz. Bizim sahnemiz; yalanın süslü elbiselerini çıkarıp hakikatin çıplaklığını giyinenlerin meydanıdır.

Tiyatro, İktidarın Borazanı Değildir: Sanat, egemenlerin propaganda aygıtı olmayı reddettiği an kutsallaşır.

Gerçek Süslemez, Gösterir: Bizim perdemiz açıldığında yalanlar köşesine çekilir, çünkü gerçek sahneye çıktığında haksız güçler huzursuz olur.

Sanat Sustuğunda Karanlık Büyür: Ama sanat konuştuğunda, o karanlık surlarda çatlaklar oluşmaya başlar.

Bu 27 Mart’ta, Lefkoşa’nın kalbinden tüm dünyaya şunu ilan ediyoruz:

Bizler emperyalist savaşların, sömürünün ve vicdansızlığın karşısında; adaletin, barışın ve insan onurunun safındayız. Sığınaklarda anlatılan o "özgürlük masalları" gerçeğe dönüşene dek sahnemizin ışığını söndürmeyeceğiz.

Çünkü; sahne iktidarların kibrine değil, halkın vicdanına aittir.

Yaşasın Tiyatro, Yaşasın Barış!"