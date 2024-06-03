Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Salih Çeliker, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Çeliker mesajında, trafik yoğunluğuna çözüm, hava kirliliğine çare, yakıt harcamalarına indirim ve vücut sağlığına ciddi katkı yapmakta olan bisiklet kullanımını teşvik etmenin görevleri olduğunu kaydetti.

Yüzlerce yıldan beri, tüm dünyada çeşitli şekil ve modellerle kullanılmakta olan bisikletin Kıbrıslı Türklerin yaşamında da çok önemli bir yer tuttuğunu gördüklerini dile getiren Çeliker, “1900’lü yıllardan beri, öncelikle ekonomik sorunlar nedeniyle, motorize olamayan Kıbrıslı Türklerin en önemli taşıt vasıtası bisiklet idi. Bu zorlu yaşam tarzı, biraz ekonomik durumların zorlaması olsa bile, sağlıklı bir nesil yetiştirmede önemli katkı yapıyordu.” ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanımına çok uygun bir iklimde ve coğrafyada yaşandığına dikkat çeken Çeliker, sözlerine şöyle devam etti:

“Gerek bizim günlük yaşantımızda gerekse de turizmde, bisiklet kullanımın ciddi teşvik edilmesi gerçeğini hiç gözden kaçırmamalıyız.

Dünya Bisiklet Günü olarak 3 Haziran gününü herkese hatırlatmak, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için katkı koymak ve güzelim adamızda, daha temiz bir hava ile daha az trafikte, daha sağlıklı yaşamak için herkese bisiklet kullanımını tavsiye etmek istiyoruz.”