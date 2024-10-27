Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, yeni doğan bölümünde bir bebeğin ölümü sonrası patlak veren olayların, ülkede sağlık sisteminin tamamen çöktüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

Çeler, bu akşam Acil Durum Hastanesine basına yaptığı açıklamada ülkeyi yönetenlerin ve olayda sorumluluğu bulunanların dünden beri bir şeyleri gizlemeye çalıştıkları ve yalan söyledikleri görüşünü dile getirdi.

“Bu çocukların yaşadıkları sıkıntılar günlerdir ortadayken, başka hastanelerden hekim ve doktorları buraya çağırmak bugün mü aklınıza geldi?” diye soran Çeler, bunun konu hakkında açıklama yapmaya çalışanların yalan söylediğini ortaya koyduğunu savundu.

Çeler, ailelerle görüşmek için hastaneye geldiğini fakat perişan hallerini gördükten sonra içeriye giremediğini anlatarak, iş sağlığı ve güvenliği kuralları olsun, eczacıların yaptıkları açıklamalar olsun, Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin daha önce yaptığı açıklamalar olsun, neresinden tutulursa tutulsun yaşanan olayın vahametini ortaya koyduğunu aktardı.

Bu noktadan sonra ailelere sabır dilemek ve dua etmekten başka çare kalmadığını dile getiren TDP Genel Başkanı, “Sağlığımız ve canımızla oynayanlara artık hesap sorma ve aklımızı başımıza toplama zamanı gelmiştir…İnşallah tedavi gören çocuklarımız en yakın zamanda iyileşir ve ailelerine teslim edilir” dedi.

Çeler, “Kimler istifa etmeli?” sorusuna “Kabinede doktor olan tüm bakanlar ve milletvekilleri ile birlikte hepsi gitmeli…Ben bugün görevde olsaydım, istifamı vermiştim… Bizler İSG konusunda çok çalıştık ama olmadı, biz de gittik, maalesef giden canlar geri gelmiyor” şeklinde yanıt verdi.

Çeler, bir hasta yakınının “Tüm sorumlular yargılanana kadar olayın peşini bırakmayacağını” söylemesi üzerine sözlerini “Maalesef, Anayasayla sağlanmış sağlık hakkı bugün çocuklarımızın elinden alınmıştır” diyerek tamamladı.