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Çekya ile Güney Afrika berabere kaldı
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun 2. haftasındaki Çekya-Güney Afrika maçı, 1-1 berabere sona erdi.
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18.06.2026 - 23:32
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Portekiz teknik direktörüne Cristiano Ronaldo eleştirisi
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Kaynak:
Anadolu Ajansı
Editör Hakkında
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