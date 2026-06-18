Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'yle 1-1 berabere kalınan ve hayal kırıklığı yaratan maçta Cristiano Ronaldo'yu oyundan çıkarmadığı için "utanç verici" denerek eleştirildi.

6. Dünya Kupası'nda mücadele eden Ronaldo, Houston’da Portekiz’in dirençli Kongo takımının dirençli defansını aşmakta zorlandığı maçta oyuna dahil olmakta güçlük çekti.

41 yaşındaki oyuncu, büyük turnuvalarda üst üste 10 maçtır gol atamadı ve maç boyunca büyük ölçüde varlık gösterememesine rağmen Martinez’in yıldız oyuncusunu oyundan çıkarmaması dikkat çekti.

BBC Radio 5 Live için maçı yorumlayan eski İngiltere forveti Chris Sutton, Martinez'i eleştirerek Ronaldo'yu oyundan çıkarmaktan "korktuğunu" söyledi.

Sutton, 83. dakikada Ronaldo yerine orta saha oyuncusu Vitinha'nın çıkıp forvet Goncalo Ramos'un oyuna girmesi üzerine "Bu utanç verici" dedi.

Bu, Roberto Martinez için utanç verici.

Hepimiz Martinez'in izlediğinden farklı bir maçı mı izliyoruz? Onu oyundan çıkarmaktan korkuyor. Bu tavrıyla teknik direktör gibi davranmıyor. Ronaldo galibiyet golünü atabilir ama futbol onu bırakmış.

O harika bir oyuncu. Bir zamanlar oyun kurucuydu ama şimdi fırsatçı golcü. Sadece ceza sahası golcüsü değil, takım üzerinde de büyük söz sahibi.

Martinez'in bazı tercihlerini anlamıyorum. Cristiano Ronaldo maç boyunca oyunun dışında kaldı ve tempoya ayak uyduramadı. Transferde bombalar art arda. Fenerbahçe'de ilk imza | Galatasaray rüyanın peşinde | Beşiktaş'a 40 milyonluk kaleci İçeriği Görüntüle

Martinez'in teknik direktörlük yetkisini kullanacak cesareti göstermesi gerekiyor. Portekiz takımının gerçek anlamda kontrolünü elinde tutamıyor ve sorun da bu.

Roberto Martinez, Ronaldo'yu oyundan çıkarmamaya karar verdi (Reuters)



İngiltere'nin eski kaptanı ve Manchester United'da Ronaldo'yla takım arkadaşı olan Wayne Rooney, Portekiz'in Kuzey Amerika'daki ilk maçında sergilediği genel performansı eleştirdi.

"Gruptaki ilk maç çok önemlidir ve bu şekilde performans gösteren Portekiz'den daha enerjik oynamasını bekliyordum" dedi.

Takımın daha enerjik ve daha çok koşan bir görüntü vermesi lazım. Ayrıca zaman zaman Cristiano Ronaldo'nun önüne koşular atan oyuncuların bulunması da şart.

Bence Portekiz kötü bir performans sergiledi.

229 milli maçta 143 golü bulunan Ronaldo, bu yaz 6 Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olmayı hedefliyor. Portekiz bir sonraki maçında salı günü Özbekistan'la karşılaşacak.