Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre normal sezon, 24 Eylül Perşembe günü 6 maçla başlayacak ve 16 Nisan 2027 Cuma günü oynanacak 4 karşılaşmayla sona erecek.

Play-in maçları 20-23 Nisan 2027, play-off serileri ise 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak.

Yeni sezonda Dörtlü Final organizasyonu ise 28-30 Mayıs 2027 tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyonda yer alan Türk ekiplerinden Anadolu Efes, sezonu 24 Eylül'de İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacağı maçla açacak.

25 Eylül'de Fenerbahçe, İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı ağırlayacak, Beşiktaş ise İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk edecek.

İlk haftanın programı şöyle:

24 Eylül Perşembe:

Kızılyıldız-Zalgiris

Dubai Basketbol-Real Madrid

Hapoel IBI-Bayern Münih

Barcelona -Anadolu Efes

Kosner Baskonia-Olympiakos

LDLC ASVEL-Maccabi Rapyd

Panathinaikos AKTOR-Paris Basketbol

25 Eylül Cuma:

Beşiktaş-Valencia Basket

Fenerbahçe-Virtus Bologna

Partizan-EA7 Emporio Armani Milan