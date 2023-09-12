Çekya’nın bu yılın ilk yarısında Rusya’dan ithal ettiği petrolün, son 11 yılın en yüksek miktarı olduğu bildirildi.

Çekya’nın resmi petrol firması More Sözcüsü Barbora Putzova, basına yaptığı açıklamada, ülkenin 2023’ün ilk yarısında ithal ettiği petrolün yüzde 65'inin Rusya'dan alındığı bilgisini paylaştı.

Bunu, 2012’den bu yana bu Rusya'dan alınan en yüksek miktar olarak niteleyen Putzova, Çekya’nın petrol ithalatında Rus payının geçen yıl yüzde 56 olduğunu anımsattı.

-Rusya'dan petrol alımı protesto edildi

Bu arada başkent Prag’daki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı önünde toplanan bir grup, Rusya’dan yüksek oranda petrol alınmasını protesto etti.

Göstericiler, ulusal güvenlik ve Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle bu ülkeden petrol ithalinin sonlandırılması talebinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) Moskova yönetimine yönelik petrol ambargosuna rağmen Çekya, bu ambargonun dışında kalmıştı.