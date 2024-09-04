(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat, çek sahteleme ve sahtelenmiş çeki tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan İbrahim Bulut bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 2022 yılı Haziran ayı içerisinde taşeronluğu yaptığı firmaya ait araçtan çaldığı çek yaprağının üzerine 23 bin TL yazıp, C.D.’ye ait inşaat firmasına verip, bozdurarak tedavüle sürdüğünü açıkladı. Polis memuru, 2022 yılında yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, çek yaprağının bankaya gönderilmediğinin tespit edilmediğini söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu çekin C.D.’ye ait iş yerine verildiğinin tespit edilerek, emare alındığını ve incelemek üzere Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Vergi İnceleme Birimine gönderildiğini kaydetti. Polis memuru, 2 Eylül 2024 tarihinde Vergi İnceleme Biriminden alınan bilgide çekin üzerindeki imzanın zanlıya ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer sabıkası olmamakla beraber sahtekarlıkla para temini suçundan teminata bağlı olduğunu, TC vatandaşı ve ülkede çalışma izniyle bulunduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 600’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.