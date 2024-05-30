Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan’da, Azerbaycan Milli Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Bahtiyar Aliyev ve Komite üyeleri ile bir araya geldi.

Azerbaycan Milli Meclisi'nde yapılan görüşmeye, Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Cavanşir Feyziyev ile dostluk grubu üyeleri de katıldı.

KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Bakanlık bürokratları ve üniversite rektörleri de görüşmede hazır bulundu.

KKTC ile Azerbaycan arasında eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, ortak projeler ve akademik değişim programları gibi konuların ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.