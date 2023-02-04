Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,BRT’de yayınlanan 17’nci Saat programda Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti El Ele Daha İleriye” projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, kısa sürede okullardaki eksikliklerin tespit edilerek KKTC’ye gönderilmesi için insan üstü bir gayret ortaya konulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu “Teknolojiyi okullara taşımak adına Bin 450 akıllı tahtaya ihtiyacımız var. Biz ilk etapta 750 adet istedik ve gönderildi. Çok büyük bir enerji harcayarak eksiklikleri yerinde tespit ettiler ve bu materyallerin yola çıkması için insan üstü gayret ortaya konmuştur. Bu proje kapsamında teslimatı için bizleri de buraya davet ettiler. Törene katılarak bize sağlanan materyalleri teslim aldık tırlar yolda.. Kısa bir süre sonra Kıbrıs’ta olacak ve ülkeye varışının ardından hızlı bir şekilde montajlarını yapacağız” dedi.

Okullardaki altyapı çalışmalarına yönelik daha fazla gayret sarf edeceklerini ifade eden Çavuşoğlu “Türkiye Cumhuriyeti devletinin ortaya koyduğu gayretin yüksekliğini gördükçe bizim de motivasyonumuz artıyor” dedi.

Yapısal reformlara ilişkin olarak ise Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi;

“Bizim araç gereçlerimizde öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerinde, elektronik destek sistemlerinin kullanılmasında, uluslararası istatistiklerin oranına yetişmemiz tabii ki bir reformdur. Oktay’ın söylediği budur.Hayal gibi gözüken bir hedef bugün gerçekleşmiş oldu. Bunun üzerine söylenecek söz daha çok çalışacağız olur”.