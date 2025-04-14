Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Disiplin Tüzüğü hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, " Sendikalar halen diyalog kurmaya hazırsa biz de hazırız ama kimse bize tüzüğü değiştirmek için süre veremez” dedi.

Tüzük değişikliğinin hukuki açısından hiçbir sakıncası olmadığını da kaydeden Çavuşoğlu, “İfade özgürlüğü olduğu gibi inanç özgürlüğü de var. Biz bir gecede tüzük değiştirmedik. Bizi bu tüzüğü yeniden yazmaya sendikalar zorladı” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki birleşim denetim gündemiyle yarın saat 10.00’da yapılacak.

Disiplin Tüzüğü’nün de tartışıldığı Genel Kurulda, 62’nci madde tahtında söz alan Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Başbakan Ünal Üstel yanıtladı.

-Erhürman: “Bu halk hem yurtsuz hem de nefessiz hissediyor”

Genel Kurulda ilk sözü alan Erhürman, eğitim gibi bir alanda dayatmalarla, baskılarla, mevzuatta değişikliğe gidilmesinin yapılması gereken en son şey olduğunu söyleyerek, İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki öğrencinin Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne geçmesiyle sorunun aşıldığını öğrendiğini ifade etti.

Erhürman, “İnsanları karşı karşıya getirdiniz, çocukları birbirine kırdırdınız. Bu konuda sizi uyarmıştık. Sorun bu noktaya gelmeden aşılabilirdi” dedi.

Kıbrıs Türk halkının hakaretlere, tehditlere, küfürlere maruz bırakıldığını belirten Erhürman, “Bu ülkede bir halk var. Kendi kuralları, teamülleri, örfü, adetleri, gelenekleri var. Bu halk kendi kararlarını kendi verebilir” diye konuştu.

Yüksek Mahkeme’nin temel atma töreni ile Lefkoşa’ya yapılacak yeni devlet hastanesinin lansmanında yaşananları eleştiren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının "yok derecesine indirildiğini", Sağlık Bakanı’nın hastane lansmanında konuşma yapmadığını, ev sahibi olması gereken Yüksek Mahkeme Başkanı’nın etkinliğe davet edildiği için teşekkür ettiğini ifade etti.

Bu yaşananların tüm alanlarda tekrarlandığını, bu ülkenin etkinliklerini sunacak sunucunun bile ülkeden olmadığını, protokolü bilmediğini söyleyen Erhürman, ne zaman Türkiye Cumhuriyeti’nden bir yetkili buraya gelecek olsa öncesinde de sonrasında gerginlik yaşandığını söyledi.

Ev sahibinin kim, misafirin kim olduğunu soran Erhürman, “Anlama sorunu var ama anlatma sorunu da var. Bu memleketi nereye götürüyorsunuz. Kendi içinizdeki tutarsızlıkları görüyor musunuz?” ifadesine yer verdi.

Bir iş insanının Dubai’ye girişine izin verilmediğini, bir iş insanının da Moskova’da fuardan alıkonup geri gönderildiğini söyleyen Erhürman, tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Sputnik’ten direk uçuş çağrısı yaptığını belirtti.

Erhürman, Özbekistan’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği-Orta Asya Zirvesi’ne işaret ederek, bir hafta kadar önce yapılan bu zirveye katılan Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın "KKTC’nin tanınmaması gerektiğini vurgulayan" “541 ve 550 sayılı BM Güvenlik Konseyi” kararlarına bağlılıklarını teyit ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nda bu konuda hiçbir açıklama görmediğini belirten Erhürman, “İki devletli çözümün geldiği noktayı görüyor musunuz? Bu noktayı bizi nereye götürdüğünü görüyor musunuz? Bu halk hem yurtsuz hem de nefessiz hissediyor…” dedi.

-Töre’den Erhürman’a eleştiri

Öte yandan UBP milletvekili Zorlu Töre, yerinden söz alarak Erhürman’ı 62’nci madde tahtında söz alarak 75 dakika kürsüde kalmakla ve açıklamalarıyla ilgili eleştirdi.

Töre’nin “KKTC’ye sahip çıkıyoruz. Türkiye bizi tanıyor. Yola devam ediyoruz” açıklaması üzerine muhalefet ses yükseltti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tüzük değişikliği ile ilgili tartışmaların geldiği noktayı eleştirerek, “Sen daha laik, ben daha Atatürkçü, sen daha dinci tartışmalarıyla sorun çözülmez. Bu tartışmaların kimseye faydası yoktur” dedi.

İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki öğrencinin Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne geçtiğini de belirten Çavuşoğlu, “İrsen Küçük Ortaokulu ile Bekir Paşa Lisesi’nde yaşanan olaylar sadece bir vesiledir. Sendikalar inanç özgürlüğünü engellemeseydi böyle bir düzenleme olmayacaktı” dedi.

Tüzük değişikliğinde hukuk açısından hiçbir sakınca olmadığını da kaydeden Çavuşoğlu, “İfade özgürlüğü olduğu gibi de inanç özgürlüğü de var. Biz bir gecede tüzük değiştirmedik. Bizi bu tüzüğü yeniden yazmaya zorladılar” diye konuştu.

Hemen hemen her yıl gündeme gelen bu konuların rehber öğretmenler ve okul idareleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmesine gerek kalmadan çözüldüğünü de kaydeden Nazım Çavuşoğlu, Bekirpaşa Lisesi’ndeki öğrencinin 2,5- 3 yıldır sınıfa bereyle girdiğini, İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki öğrencinin de okula 17 gün boyunca bu şekilde gittiğini söyledi.

Bu tüzüğü yapmaya sendikalar tarafından zorlandıklarını da belirten Çavuşoğlu, bu süreçte sosyal medya üzerinden bir sürü haddini aşan yorumlar da yapıldığını, Başbakan’ın da bunlara sessiz kalmayarak polise başvurduğunu ifade etti.

“Atatürkçülüğümüzü sorgulamak kimsenin haddine değil” diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkı gibi kendisinin de her hücresine kadar Atatürk sevgisi ile dolu olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı Atatürkçü ve laiktir. Öğretmenlerin görevi de ana yurduna, diline, dinine, ırkına bağlı, Atatürk ilkelerine ve evrensel değere sahip çıkan bireyler yetiştirmektir. Ben de bunun için yetkilendirildim” dedi.

Eylemlerde dile getirilen bazı ifadeleri de eleştiren Eğitim Bakanı, “Kimse anayurdun temsilcilerine ‘go home’ diyemez. İnançları, hukuku hiçe saymak gibi davranışlara kapılırlarsa buna cevap vermek zorunda kalırız” dedi.

Sendikaların sürecin hiçbir evresinde uzlaşıdan yana olmadığını da belirten Nazım Çavuşoğlu, sendikacıları “öğrencilerin arkasına sığınmakla” da suçladı.

Çavuşoğlu, “Sendikalar halen diyalog kurmaya hazırsa biz de hazırız ama kimse bize tüzüğü değiştirmek için süre veremez” dedi.

Nazım Çavuşoğlu’nun ardından Başbakan Ünal Üstel de kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Genel Kurulda daha sonra Kıbrıs Vakıflar İdaresine Ait Mustafa Nazif Efendi Derviş Efendizade Vakfına Ait Emlakten Talep Edilen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı görüşüldü.

Tasarı ile ilgili raporu Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkan Vekili CTP milletvekili Ongun Talat okudu. Tasarının ikinci görüşmesi yapılırken, ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesi daha sonraya bırakıldı.

Genel Kurulda son olarak Geçitkale Belediyesindeki 1997-1998 Yıllarındaki Personel Durumu ile Yatırım Giderleri ve İhaleler Konusundaki Sayıştay Denetim Raporu ele alındı.

Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın komite raporunu okumasıyla Genel Kurul bugünkü toplantısını tamamladı.