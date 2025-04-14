Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nde Disiplin Tüzüğü konusunda açıklamalarda bulunarak, sosyal medya üzerinden Kıbrıs Türk halkına yapılan sözlü saldırılar için polise başvurduklarını kaydetti.

Başbakanlığa geldiği günden beri konuşmadan, uzlaşıdan yana tavır sergilediğini, Disiplin Tüzüğü konusunda da bunu yaptığını kaydeden Üstel, uzlaşı için her yolu denediklerini ve mevcut değişikliği yaptıklarını söyledi.

Bu değişikliğin gündeme gelmesiyle Kıbrıs Türk halkına yönelik hakaretlerde bulunulduğunu, bunları gördüğünde çok üzüldüğünü ifade eden Üstel, sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlerle ilgili polise başvurduklarını da açıkladı.

-Üstel, “Verdiğimiz mücadele ortadayken insanımıza sahip çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Üstel, Din İşleri Dairesi’nde görevli bir personelin de söylemleri nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığını kaydetti.

İşadamlarının Dubai ve Moskova’da maruz kaldığı muamele hakkında da konuşan Üstel, bir iş insanının Dubai’ndeki muhaceretten geçemediğini, bununla ilgili bilginin henüz net olmadığını, gerekli bilgiyi alır almaz bunu milletvekilleriyle de paylaşabileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının 1950’lerden beri var oluş mücadelesi verdiğini, Barış Harekatı ile ülkeye barış ve özgürlük geldiğini ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının ambargolar ve izolasyonlara rağmen dünyadan kopmadığını dile getirdi.

50 yıldır federasyonun görüşüldüğünü ifade eden Üstel, bu görüşmelerin tükendiğinin bir gerçek olduğunu belirtti, “UBP için federasyon görüşmeleri bitmiştir” dedi. Üstel, iki eşit egemen devlet temelindeki çözüm modeline işaret etti.

Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük destekleriyle ülkeyi daha çağdaş noktaya getirmek için çalışmaya devam ettiklerini de söyledi.

Güney Kıbrıs’ın ülkedeki ekonomiyi çökertmek için her türlü engeli koyma girişimde bulunduğunu da belirten Başbakan, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışmalarına işaret etti.

Ek vergiler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımları ve hükümetin borçlanmasıyla taşınmaz mallarla ilgili tazminatların ödemesinin hızlandırıldığını kaydeden Başbakan, komisyona müracaat edilmemesi için Rum Yönetimi'nin baskı uyguladığını ifade etti.

Başbakan Üstel, Güney Kıbrıs’ın yasal düzenlemelerle Kıbrıs Türk toplumunu, iş insanlarını ve turizmcileri korkutmaya çalıştığını da söyleyerek, “Ekonomimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Güney bundan çok rahatsız” dedi.

Bazı Türki cumhuriyetlerin AB fonlarından yaralanmak için bir takım anlaşmalara imza atmış olabileceğini ancak Azerbaycan’ın güçlü desteğini Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda da kendilerine ilettiğini vurgulayan Üstel, “Her platformda ülkemiz için çaba sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.