Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları” semineri düzenleyen Uzman Öğretim Görevlisi, emekli Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Nihat Aytürk ve Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan’ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, “Dünyada insan kaynaklarının geliştirilmesi hizmet içi eğitim yoluyla sağlanmaktadır. Biz de gerek bakanlık olarak gerekse paydaşlarımız olan sendikalarımız yoluyla hizmet içi eğitimlere önem veriyoruz. Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini yeniden hatırlatmak, yeniliklerden haberdar etmek için bu çalışmaların süreklilik arz etmesi elzemdir.” dedi. Çavuşoğlu, “Sektör iş birlikleriyle erişim ve kaliteyi artırmak istiyoruz.” diye ekledi.

Çavuşoğlu, Kamusen'e hizmet içi eğitim konusundaki çalışmaları için teşekkür ederken, Nihat Aytürk’e ülkeye gelip bu eğitimi verdiği için şükranlarını sundu.

Kamusen’in sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen “Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları” seminer, Uzman Öğretim Görevlisi, emekli T.C. Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Nihat Aytürk tarafından verildi.

Seminerde, resmi toplantılardan törenlere, davetlerden yazışma kurallarına kadar protokolün çeşitli boyutları ele alındı ve kursiyerlere uygulamalı olarak anlatıldı. Seminerde ayrıca, günlük iş hayatında ve sosyal etkileşimlerde de protokol kurallarının öneminin anlatıldı ve nezaket ve görgü kuralları, hitap ve karşılama protokolleri gibi konularda da bilgiler sunuldu.