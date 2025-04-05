Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen “Latif Bey” adlı tiyatro oyununun ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mağusa ve Lefkoşa’ya yeni özel eğitim okulları yapılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, İlköğretim Dairesi’ne bağlı Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen “Latif Bey” adlı tiyatro oyunu, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, oyunu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okul müdürleri, bazı bürokratlar, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar birlikte izledi.

-Çavuşoğlu

Oyunun ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Şu anda 120 civarında özel eğitim öğretmenimiz var. Her yıl ilköğretim ve ortaöğretime 15 civarında öğretmen yerleştirerek birkaç yıl içinde tüm eksikleri gidermeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek, “Bu yeteneklerinizi ortaya koyduğunuz için size teşekkür ederim.’’ diyen Çavuşoğlu, “Her çocuğun yapabileceği işler var. Onları hayata hazırlamak, kendi ayakları üzerinde durabilecek hale getirmek hepimizin görevi. Bu nedenle eksiklerimizi el birliğiyle tamamlamalıyız.” şeklinde konuştu.

Özel eğitimi güçlendirmek adına ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, bu yıl bir özel eğitim okulunun yapıldığını anımsattı. Mağusa ve Lefkoşa’ya yeni okullar yapılacağını ifade eden Çavuşoğlu, Güzelyurt ve Girne’deki mevcut okulların da iyileştirileceğini kaydetti.