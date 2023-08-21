Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda KKTC’ye ayrılan kontenjanların yüzde 83’ünün dolduğunu belirtti.

Toplam 14 bin 973 öğrencinin KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelere yerleşme hak kazandığına vurgu yapan Çavuşoğlu, KKTC’de kurulan ve YÖK onaylı 16 üniversiteye 13 bin 728, KKTC’de kampüsü bulunan ODTÜ, İTÜ ve ASBÜ’ye ise 1245 öğrencinin yerleştirildiğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl toplamda 12 bin 268 öğrencinin KKTC’de eğitim almaya hak kazandığının bilgisini de veren Çavuşoğlu, bu yıl ise bu rakamı yüzde 22’lik bir artışla, 14 bin 973 öğrenciye çıkardıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

-KKTC Üniversitelerine kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı 13 bin 728

KKTC üniversitelerinin elde ettiği yerleşme oranlarının da yüzde 82.20’ye yükseldiğini kaydeden Çavuşoğlu, “KKTC üniversitelerinde geçtiğimiz yıl yüzde 74,80 olan yerleşme oranının, bu yıl yüzde 82.20’ye yükselmesi, ülkemiz ve üniversitelerimiz adına oldukça önemli ve sevindiricidir.” ifadelerine yer vererek, yapılan tercihlere göre KKTC üniversitelerine kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısının 13 bin 728 öğrenci olduğunu söyledi.

Muhataplarıyla gerçekleştirdikleri görüşmeler ve yaptıkları girişimler sonucunda, KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjan sayılarında yüzde 12’lik artış yapıldığını ve 2022 yılında ayrılan 14 bin 895 kontenjan sayısının, 2023 yılında 16 bin 700’e çıkarıldığını belirten Çavuşoğlu, resmi veriler dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere göre, 2022 yılında 11 bin 141 olan kayıt hakkı elde eden öğrenci sayısını, bu yıl 13 bin 728’e yükselterek geçen yıla göre yüzde 23.22 oranında artış yakaladıklarına da dikkat çekti.

Bu verilere ek olarak, KKTC’de kampüsü bulunan ODTÜ, İTÜ ve ASBÜ’ye kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısının da geçen yıl 1127 olduğunu, bu yıl ise 1245 öğrencinin bu üniversitelere yerleşme hakkı kazandığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, bu alanda da geçen yıla göre yüzde 10.47’lik bir artış yakaladıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, ODTÜ - KKTC, İTÜ - KKTC ve ASBÜ - KK yerleşme sayılarının da dikkate alındığında, bu yıl toplamda 14 bin 973 öğrencinin KKTC’de eğitim alma hakkı kazandığına vurgu yaparak, ülke genelinde yüzde 83’lük yerleşme oranı elde ettiklerine dikkat çekti.

-“Yapılan tercihlerin kayda dönüşmesini temenni ederim”

“Elde ettiğimiz bu sonuçlar, yıllardır ortaya koyduğumuz vizyonun, attığımız adımların ve yapmış olduğumuz çalışmaların ne kadar doğru ve yerinde olduğunun bir göstergesidir. Yükseköğretimin ve üniversitelerimizin gelişimini sağlamak için yapmış olduğumuz yoğun çalışmaların karşılık bulması, ülkemiz adına memnuniyet ve umut vericidir.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, son Ankara ziyaretinde, Üniversiteler Birliği ile bazı üniversite rektörlerinin de kendilerine eşlik ettiğini ve yürütülen görüşmelere katkı koyduğunu dile getirerek, “Ortaya konulan hedeflere ulaşma noktasında üniversitelerimiz ve paydaşlarımız ile birlikte hareket ediyoruz. Bu sonuçlar, birlikte hareket etmemizden dolayı elde edilmiştir.” dedi.

Öğrencilerin yaptığı tercihlerin kayda dönüşmesi temennisinde de bulunan Çavuşoğlu, şimdi daha çok çalışılması gerektiğinin altını çizerek, bu doğrultuda, tüm paydaşlarla birlikte hareket etmeye devam edileceğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu ayrıca, yerleşme hakkı kazanan öğrencileri de tebrik ederek, başarılarla dolu bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ederken, samimi yaklaşımlarıyla KKTC yükseköğretimine verdikleri desteklerden ötürü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür etti.