Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’deki yarışmalarda derece elde eden genç sporcuları, başarılardan dolayı kutladı ve “Genç sporcularımızın başarıları ülkemizin gurur kaynağı oldu” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 32 sporcu ile 16 idareci ve antrenörün katıldığı Bolu'daki Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmaları’nda Bülent Ecevit Anadolu Lisesi "Genç Erkekler" kategorisinde Türkiye 3’üncüsü, Namık Kemal Lisesi "Genç Erkekler" kategorisinde Türkiye 4’üncüsü, Dikmen İlkokulu "Küçük Erkekler" kategorisinde Türkiye 2’ncisi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu "Yıldız Erkekler" kategorisinde Türkiye 4’üncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, müsabakalardan başarı elde eden sporcularla, emeği geçenleri tebrik etti.