Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminin başlaması nedeniyle Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenci ve öğretmenlere seslenen Çavuşoğlu, “Bugün, ders zilinin çaldığı, okulun açıldığı en zor günlerden biri” ifadelerine yer vererek, mesleki ve siyasi hayatında birçok zor an yaşadığını ancak hiçbirinin bu kadar zor olamadığını söyledi.

Yaşanılan deprem felaketinde yaşadıkları kayıplardan dolayı bütün adanın yasa boğulduğunu ve etkilendiğini de belirten Çavuşoğlu, “Sizler, bu okula uzun bir mücadeleden geçerek geldiniz. Bu mücadeledir ki hem akademik başarıda, hem sportif ve kültürel başarıda sizi öne çıkarmaktadır. Sizler bu mücadeleye devam edeceksiniz ve arkadaşlarınızdan devraldığınız bayrağı daha ileriye götüreceksiniz.” dedi.

Konuşmasının sonunda, “Şampiyon Meleklerimizin hatıraları yaşadığımız sürece yüreğimizde yer alacak” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, hayatlarını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin ve başarılarının yaşatılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu konuşmasının ardından Şampiyon Melekler’in anısına İranlı sanatçı Alireza Pakdel tarafından tasarlanan tabloyu okula teslim etti.