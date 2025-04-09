“Laiklik ve din konusunda son derece hassasız”

“Ortaokulda başörtüsü okul idaresinin onayına, liselerde öğrencilerin tercihine bırakıldı”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, disiplin tüzüğüyle birlikte yayınladıkları genelge ile peçe, burka ve nikap gibi örtülerin yasaklandığını, laiklik ve din konusunda son derece hassas olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, bu konularda yaratılmak istenen tartışmaların gerçeklere dayanmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, disiplin tüzüğünde yapılan düzenleme ile ortaokulda başörtüsünün okul idaresinin onayına bırakıldığını, liselerde ise öğrencilerin tercihinin geçerli olacağını da söyledi.

Çavuşoğlu, öğretmenlerin de yasalara uymalarını istedi ve yaşanan ders kayıpları için ortak çalışma başlatılması çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı ManşetArtı programında kıyafet tüzüğüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

-“Gelinen aşamada başörtüsü konusunda dünyadaki uygulamanın aynısının söz konusu”

Gelinen aşamada başörtüsü konusunda dünyadaki uygulamanın aynısının söz konusu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, konu üzerinde manipülasyon yapıldığını kaydederek, sosyal medyada toplumu infiale sürükleyecek asılsız paylaşımlar yapıldığını söyledi.

“Yalancının mumu yatsıya kadar yanmıştır” diyen Çavuşoğlu, tüzük sonrasında yayınladıkları genelge ile peçe, burka ve nikap gibi örtülerin yasaklandığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, özellikle Lefkoşa’da yapılan eylemde yer alan bazı söylemlerin asılsız olduğunun böylelikle ortaya çıktığını ifade ederek, “bize karşı toplumun tepkisini oluşturmak adına yapılan paylaşımlar böylece son buldu” dedi.

Toplumu ürkütmek, korkutmak ve germenin çok büyük bir yanlışlık olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “hele de topluma öncülük etmiş isimlere bu davranışlar hiç yakışmaz” diye konuştu.

“Laiklik elden gidiyor” ve “din elden gidiyor” söylemlerine de tepki gösteren Çavuşoğlu, “Kusura bakmasınlar ama ne din elden gitti diyenler düzeni sağlıyor bu ülkede ne de laiklik elden gitti diyenler sağlıyor. Bu ülkede düzeni anayasa ve yasalarımız sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere anayasa ve yasalara uyma çağrısında bulunan Çavuşoğlu, bunun aksi durumda gerekli işlemlerin yasalar çerçevesinde yapılacağını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, öğretmen sendikalarına da eleştiriler yönelterek çağrıda bulundu.

-“Sendika yöneticileri öğretmenlerin önünden çekilsin”

Sendika yöneticilerinin öğretmenlerin önünden çekilmesini isteyen Çavuşoğlu, her iki öğretmen sendikasını konuları diyalog yoluyla çözmeye davet etti.

Çavuşoğlu, bakanlar kurulu tarafından onaylanan ve yürürlüğe giren disiplin tüzüğü ile ortaokullarda başörtüsünün okul idaresinin kararına bırakıldığını, liselerde ise öğrencilerin isteğinin geçerli olacağını ifade ederken, başörtüsünün renginden boyutuna kadar tüm detayların tüzükte yer aldığını, okul üniformalarına uygun olmayacak ya da kapatacak bir şeklin kullanımının söz konusu olmayacağını söyledi.

Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle birlikte eş zamanlı olarak yayınladıkları genelge ile peçe, burka ve nikap gibi örtülerin yasaklandığını ifade eden Çavuşoğlu, laiklik tartışmalarının yersiz ve gereksiz olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, tüzüğün oybirliği ile hayata geçtiğini de ifade ederek, hükümetin de desteğinin tam olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu herkese sağduyu çağrısında da bulunarak, öğrencilerin bugüne kadar ciddi bir ders kaybı yaşadığını, bunun sona ermesi ve telafisi için yapılacakların planlanması yönünde çalışmaların başlatılması gerektiğini de sözlerine ekledi.