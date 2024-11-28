Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 6 milyar 362 milyon 217 bin TL’lik DAÜ bütçesi görüşülüyor.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu komite toplantısında yaptığı konuşmada, “DAÜ’ye istediğini vermek, DAÜ’yü bitirmektir” diyerek, DAÜ konusunda siyaset yapmadığını, gerçekleri konuştuğunu kaydetti. Çavuşoğlu, “Doğruları konuşmak zorundayım. Popülizm yapamam, ben söylediklerimin arkasındayım, tehlikelere işaret ediyorum” diye konuştu.

-Özcenk

DAÜ bütçesi üzerine söz alan DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk, 4 Nisan’da imzalanan protokolün ardından hükümetin yapması gerekenleri yaptığını ifade etti. Bakanlar Kurulu’ndan 20 gün önce geçen tüzüğe değinen Özcenk, konuyla ilgili ek protokolün pazartesi imzalanacağını kaydetti.

“DAÜ gözbebeğimiz” diyen Özcenk, “Hayat pahalılığı bizi mahvetti… Öğrenci gelirlerimizle gemimizi yürütmemiz mümkün değil” diye konuştu. “Öncelikle kendi evimizi tertiplememiz lazım” vurgusu yapan Özcenk, oylamanın DAÜ kurumunun önemi göz önünde bulundurularak yapılmasını istedi.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç ise, 4 Nisan’da imzalanan protokolün ardından geçen beş ayda protokolün gereklerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Kılıç, 2025 yılında öngördükleri tasarruf tedbirlerinden de bahsederek, rakamları aktardı.

2027 yılında denk bütçe hedeflediklerini kaydeden Kılıç, çok ciddi bir şekilde tanıtım yaptıklarını söyledi. Özellikle harçlarda düzenleme yapmayı öngördüklerini dile getiren Kılıç, üniversitenin çalışmalarını anlattı.

Kılıç, üniversitenin gelirlerini artırmaya çalıştıklarını ifade ederek taleplerini de dile getirdi.

-Çavuşoğlu: “Her toplantıda DAÜ hakkında yanıltıcı bilgiler verildi”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, DAÜ’nün önemli bir kurum olduğunu ancak önemsizleştirildiğini ifade etti. DAÜ hakkında beş yıldan beridir gerçekleri söylediğinde, hakaret duyan biri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, DAÜ hakkında yapılan konuşmaların gerçekçi olmadığını belirtti.

Her toplantıda DAÜ hakkında yanıltıcı bilgiler verildiğini, farklı rakamlar aktarıldığını dile getiren Çavuşoğlu, DAÜ’nün kendi kendini toparlaması gerektiğini daha önce söylediğine işaret etti. DAÜ’nün özerk yapısını koruması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, alınabilecek tasarrufları kalem kalem DAÜ’lülerin yazdığını ve kendilerinin de kabul ettiğini söyledi.

DAÜ’nün sürdürülebilir yapıya ulaşabilmesi için olaya ekonomik açıdan bakılması gerektiğini konuştuklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, uyarılarına rağmen DAÜ tarafından verilen rakamların doğru çıkmadığını belirtti. İç borçlanmada 135 milyon TL’lik bir para olduğunu ifade eden Nazım Çavuşoğlu, “Bu bir tasarruf değil, ödenecek paradır. Siz bunu tasarruf miktarında gösteriyorsunuz” dedi.

Emekliye ayrılan personelin yerine birinin konulmamasının tasarruf olarak gösterilemeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Kendi bilgime göre bu ekonomik akılla uyuşmaz… Daha da durdurulması gereken hocalar var” diye konuştu.

Ek bir sözleşme yapılarak, emekli olan kişilerin ihtiyaç olup, olmadığına bakılmaksızın istihdam edilmek ve bölüm kapansa bile söz konusu kişilerin 65 yaşına kadar ödenmek istendiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Doğruları konuşmak zorundayım. Popülizm yapamam, ben söylediklerimin arkasındayım, tehlikelere işaret ediyorum” dedi.

Nazım Çavuşoğlu, “Var olan müdür sayısı 12’dir, onu daha düşürmediler. Olmayan müdürlüğü düşürmeye çalışıyorlar” eleştirisinde bulundu.

“DAÜ’ye istediğini vermek, DAÜ’yü bitirmektir” dediğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, gelir artırıcı faaliyet olarak DAÜ’de herhangi bir şey görmediklerini söyledi. Çavuşoğlu, tasarruflar konusunda bilinen maaş kesintisi dışında bir doküman olmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu’nun konuşması sırasında sesler yükseldi. Muhalefet vekilleri ile Bakan Çavuşoğlu arasında tartışma yaşandı.

DAÜ konusunda siyaset yapmadığını dile getiren Nazım Çavuşoğlu, oy hesabı yapmadan gerçekleri konuştuğunu kaydetti. Beş sene önce DAÜ’nün batmaya doğru gittiğini söylediğini ifade eden Çavuşoğlu, “Sizin 2016’dan beri inişte olduğunuz aşikardır” dedi. Şu anda DAÜ’nün tanıtım diye bir operasyonu olmadığını belirten Nazım Çavuşoğlu, sorumlu pozisyonda olduğu için gerçekleri ifade etmek zorunda olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra, rektörün ayağa kalkarak, 2025 yılında yapılacak tasarrufu kalem kalem açıklamasını istedi. Nazım Çavuşoğlu’nun rektörün ayağa kalkarak, konuşmasını istemesi komitede tartışmaya neden oldu.