Adıyaman’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yoğun çalışmalara rağmen çocuklarımıza halen ulaşamadıklarını belirterek, çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Adıyaman’da 2. günümüz. Ailelerimizle birlikte çocuklarımızın yanındayız. Üzülerek söyleyebilirim ki tüm yoğun çalışmalarımıza rağmen çocuklarımıza halen ulaşamadık. Dün birlikte geldiğimiz ekiplerimizle geldiğimiz saatten itibaren çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Bugün bize katılan 30 kişilik Sivil Savunma ekibimizle daha da güçlüyüz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Dualarınızı esirgemeyin”.