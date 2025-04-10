"K imse inancı nedeniyle dışlanmamalı, kendini baskı altında hissetmemeli”

“Öğrencilerimizin inançları ve kimlikleri bizim için değerlidir”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bir öğrencinin inancı doğrultusunda başörtüsü takmasının laikliğe aykırı değil aksine onun doğal bir sonucu olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, “Kimse inancı nedeniyle dışlanmamalı ya da kendini baskı altında hissetmemeli. Bu konuda gereken duyarlılığı göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Çavuşoğlu, önceliklerinin tüm öğrencilerin kendilerini güvende, eşit ve özgür hissedecekleri bir eğitim ortamı oluşturmak olduğunu da vurguladı.

Çavuşoğlu yazılı açıklamasında bazı lise öğrencilerinin başörtüsü takarak eğitim görmek istemesi üzerine kamuoyunda oluşan tartışmalara işaret ederek, bu talebin temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, “Öğrencilerimizin inançları ve kimlikleri bizim için değerlidir” dedi.

İnanç özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğunu, Anayasa ve evrensel insan hakları ilkeleri gereği bireylerin inançlarını özgürce yaşama hakkı bulunduğunu belirten Nazım Çavuşoğlu, “Bu hak, elbette öğrencilerimiz için de geçerlidir” ifadelerine yer verdi.

-“Bir öğrencinin inancı doğrultusunda başörtüsü takması laikliğe aykırı değil”

Laikliğe yönelik bazı endişeler olduğuna işaret eden Nazım Çavuşoğlu, laikliğin, devletin tüm inançlara eşit mesafede durmasını öngördüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Laiklik; devletin inançlar karşısında tarafsız olmasıdır, inançsızlık dayatması değildir. Bir öğrencinin inancı doğrultusunda başörtüsü takması laikliğe aykırı değil, tam tersine onun doğal bir sonucudur.”

Taleplerin Atatürkçü düşünceyle çelişmediğini de kaydeden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, şunları da ifade etti:

“Atatürk ilke ve inkılapları, bireyin özgür iradesine, akla ve bilime dayalı bir toplumu hedefler. Kimi öğrencilerimizin inancı doğrultusunda yaptığı bir tercihin bu değerlere aykırı olduğunu iddia etmek doğru değildir. Atatürk’ün hedeflediği çağdaş toplum; farklılıkların hoşgörüyle karşılandığı, birey haklarının güvence altına alındığı bir toplumdur.”

-“Bu konuda gereken duyarlılığı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu”

Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri özgür ve güvenli bir eğitim ortamı için gereken hassasiyetin göstermeye devam edeceklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak önceliğimiz, tüm öğrencilerimizin kendilerini güvende, eşit ve özgür hissedecekleri bir eğitim ortamı oluşturmaktır. Kimse inancı nedeniyle dışlanmamalı ya da kendini baskı altında hissetmemelidir. Bu konuda gereken duyarlılığı göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur.”