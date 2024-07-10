Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, basının, demokrasinin ve toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Çavuşoğlu yayımladığı mesajda, 135 yıl önce Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded Gazetesi’nin yayın hayatına başlaması onuruna, her yıl 11 Temmuz’un Basın Günü olarak kutlandığını ifade etti.

“Basın, demokrasinin ve toplumun en önemli yapı taşlarından biridir” diyen Çavuşoğlu, basın mensuplarının, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması adına gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını, toplumsal bilinç ve kamuoyu oluşturulmasında kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

Saded Gazetesi’nin yayımlandığı ilk günden bu yana, basının her geçen gün daha da güçlenerek ve gelişerek, halkın gözü, kulağı ve sesi olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının ise, toplumu bilgilendirmenin ötesinde, demokrasinin yaşatılması, insan haklarının korunması ve adaletin sağlanması için büyük bir sorumluluk taşıdığını kaydetti.

“Onların yaptığı iş, sadece haber vermek değil, aynı zamanda toplumu aydınlatmak, bilinçlendirmek ve doğru yönlendirmektir” diyen Nazım Çavuşoğlu, özellikle hızla değişen ve dijitalleşen dünyada, basının güvenilirliği ve tarafsızlığının daha da önem kazandığını belirtti.

-“Özgür ve tarafsız bir basın, demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsurudur”

Çavuşoğlu mesajında, “Bugün, basın özgürlüğünün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Özgür ve tarafsız bir basın, demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsurudur. Basın mensuplarımızın bu bilinçle hareket ederek, her türlü zorluğa rağmen görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini görmek, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlayan Bakan Çavuşoğlu, görevlerini icra ederken gösterdikleri özveri ve gayretlerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür ederek, başarılı ve huzurlu bir gelecek diledi.