Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan temasları kapsamında, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Akademi’de dünya devletlerinin eserlerinin yer aldığı köşede KKTC bölümünün açılışını yaptı.

Ziyaret sırasında, Bakan Çavuşoğlu’na KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile Çavuşoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu eşlik etti.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi yetkilileriyle görüşerek, iki ülke arasındaki iş birliği konularında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, iki kardeş ülke arasında bilim ve eğitim alanında ortak projelerin geliştirilmesi ve gelecekteki iş birliklerinin artırılması yönünde önemli adımlar atıldı.

Açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, KKTC'nin bilim ve eğitim alanında uluslararası platformlarda daha fazla temsil edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bugün burada, Azerbaycan'da, kardeş ülkemizin Milli İlimler Akademisi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölümünün açılışını gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu, ülkelerimiz arasındaki güçlü bağların ve karşılıklı saygının en güzel göstergesidir." dedi.

KKTC'nin bilimsel katkılarının dünya çapında daha fazla tanınması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, bu tür iş birliklerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, törenin ardından katılımcılarla birlikte KKTC bölümünü ve Karadağ Savaşı’nda şehit düşen Azerbaycan vatandaşları için ayrılan özel bölümü gezerek sergilenen eserleri inceledi ve bilgi aldı.