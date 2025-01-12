Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla Kıbrıs mücadele tarihiyle özdeşleştiğini belirtti. Çavuşoğlu, Denktaş ve mücadele arkadaşlarının açtığı yolda emin adımlarla geleceğe yürüyoruz” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 13. Ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Denktaş’ın Kıbrıs Türk Halkı ve varoluş mücadelesi ile simgeleşmiş bir kahraman olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer vrdi:

“Denktaş, Kıbrıs davasına adanmış ömrü boyunca, Kıbrıs Türkünün adadaki varlığının devam etmesi ve özgür bir şekilde yaşaması için yılmadan inançla mücadele etmiştir. Önemli bir siyaset adamı olarak Kıbrıs Türk Halkı ile daima iç içe, halkın tüm kesimleri ile yakın ilişki içerisinde olan Denktaş’ın, ülkemizin bugünlere gelmesinde çok önemli katkıları olmuştur. Ömrü boyunca Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için büyük uğraşlar vermiş, gerek yıllarca süren Kıbrıs müzakerelerinde gerekse KKTC’nin devletleşme sürecinde verilen tüm mücadelelerde O’nun öncülüğü sayesinde Kıbrıs Türk halkı kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak, insanca bir yaşama kavuşmuştur.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihe geçmiş, büyük özveri ve fedakarlık ortaya koyarak halkına önderlik etmiş büyük devlet adamı, değerli insan Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş’ı 13. Yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”