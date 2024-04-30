Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “Çalışanların insan onuruna yakışır koşullarda çalışabilmeleri için mücadele etmek ise hepimizin görevidir” dedi.

Çavuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu günü, tüm emekçilerle birlikte gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek şunları kaydetti:

“1 Mayıs, sadece bir bayram değil, aynı zamanda tüm emekçilerin, işçilerin ve üretenlerin dayanışma günüdür.

Bu anlamlı gün, alın teriyle bu toprakları vatan yapan, her türlü zorluğa rağmen üretmekten vazgeçmeyen kahramanlarımızı anma ve onurlandırma günüdür.

Çalışanların insan onuruna yakışır koşullarda çalışabilmeleri için mücadele etmek ise hepimizin görevidir

Bu anlamlı günde, emeğin kutsallığını ve değerini bir kez daha anıyor, daha refah dolu bir toplum inşa etmek için emeğin gücüne inanıyor, bu vesileyle, KKTC'nin kalkınmasında emeği geçen tüm emekçilerimizin, işçilerimizin ve üretenlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum.”