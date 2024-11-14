Kıbrıs Kapital Sigorta, Gürdağ Tuğla Fabrikası’nda Yaşanan Yangının Ardından Hızlı ve Örnek Bir Hasar Yönetimi Süreci Gerçekleştirdi

Kıbrıs’ın önde gelen sanayi kuruluşlarından Gürdağ Tuğla Fabrikası’nda 26 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen büyük yangın, ağır hasara yol açtı. Yıllardır bu topraklara değer katan Gürdağ Tuğla Fabrikası’na ilişkin bu üzücü olayın ardından, fabrikaya sigorta hizmeti sunan Kıbrıs Kapital Sigorta, hızlı ve etkin bir müdahaleyle örnek bir hasar yönetim süreci yürüttü.

Yangın sonrası süreci yöneten Kıbrıs Kapital Sigorta, hasarı kapsamlı bir şekilde değerlendirerek kısa süre içinde sektörde örnek gösterilecek bir tazminat ödeme süreci gerçekleştirdi. Yangın Sigortası branşında en yüksek tazminat ödemelerinden birine imza atan Kıbrıs Kapital Sigorta, müşterilerine ve kamuoyuna verdiği destek sözünü bir kez daha yerine getirmiş oldu.

Kıbrıs Kapital Sigorta adına açıklamalarda bulunan yetkililer, sigorta şirketinin kurulduğu günden bu yana değerli kurucuları Tekin Arhun’un bize emanet ettiği güven prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, yerel ekonomiye katkı sağlayan işletmelerin yanında durduklarını vurguladı. Yetkililer, üretim gücü ile Kıbrıs ekonomisine değer katan kurumlara destek olmanın, şirketin en önemli sorumluluklarından biri olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs Kapital Sigorta, Capital Group iştirakleri kapsamında faaliyet gösterdiği günden bu yana, müşteri memnuniyetine ve kamu menfaatine duyduğu saygıyı ön planda tutarak hareket ediyor. Şirket, bu süreçte Gürdağ Tuğla Fabrikası'na geçmiş olsun dileklerini ileterek, ihtiyaç duydukları her an müşterilerinin yanında olacağını bir kez daha belirtti.

Bu olay, Kıbrıs Kapital Sigorta’nın kriz anlarında müşterilerine sağladığı destekle sektörde örnek olma vizyonunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.