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Sanatçılar Leman Cankat ve Şenol Özdevrim, Ercan Havalimanı’nda düzenlenen workshop çalışmasında yolcular ile birlikte çamurdan heykeller yaptı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, T&T’nin düzenlediği workshopta iki sanatçı yolcularla bir araya getirildi.

Cankat ve Özdevrim, yolcularla bir araya gelmekten çok mutlu olduklarını ifade ederek, T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne bu imkanı verdiği için teşekkür etti.

Ercan Havalimanı sergi salonlarının, halka ve sanatçılara açık olduğunu kaydedilen açıklamada, etkinlik veya sergi açmak isteyenlerin [email protected] veya [email protected] maillerinden T&T Havalimanı yetkililerine ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: rss