Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyet, Ankara’da temaslarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Canaltay ve beraberindeki heyet, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu’nu ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyet gün içerisinde TBMM Genel Kurul Salonu'nu gezerek ardından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclis'e atılan bomlalar nedeniyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu, karanfil bıraktı.

-Varank ziyareti

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, KKTC’nin Türkiye için önemine vurgu yaparak, cumhuriyetin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve demokratik süreçlerde olgunlaşması adına her zaman destek vereceklerini belirtti. Varank, KKTC’nin ekonomik gücünü artırmak ve bölgesel liderlik konumunu güçlendirmek için Türkiye’nin desteğinin süreceğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, Teknofest ile gençler için büyük bir ufuk açıldığını, geleceğe yönelik farklı idealler oluşturmalarına olanak sağlandığını belirterek, KKTC’nin bilişim ve teknoloji alanında küresel bir merkez haline getirilmesi yönünde çalışmaların hızlanacağını dile getirdi.

KKTC’nin bir bilişim adası olması yolunda önemli adımların atılması gerektiğini vurgulayan Resmiye Eroğlu Canaltay, girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin genişletilmesinin büyük bir hedef olduğunu belirtti.

Her yıl açıklanan 20 milyon TL girişimcilik destek programında KKTC’nin daha etkin rol alması gerektiğini ifade eden Canaltay, KOSGEB’in dijital dönüşüm ve yeşil sanayi desteklerini KKTC KOBİ’lerine pilot bölge statüsüyle açmasının büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

Canaltay, Bilişim Vadisi’nin KKTC’de kuracağı kuluçka merkezinin bölgenin kalkınması açısından kritik olduğunu ve 50 startup’ın yıllık desteklenmesi ile en az 50 gencin bu ekosisteme dahil edilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin teknoloji alanında ciddi bir gelişim gösterdiğini belirten Canaltay, TÜBİTAK iş birliğiyle başvuru süreçlerinin üniversitelere açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Son dönemde KKTC’de yaşanan siber güvenlik sorunları ve Rum tarafına bilgi akışı gibi kritik meselelerin gündeme geldiğini söyleyen Canaltay, emlak sektöründe ortaya çıkan kaosun hem Kıbrıslı Türkler hem de Türkiye vatandaşları için endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin garantör ülke olarak desteğinin şart olduğunu ve hem ekonomik hem de güvenlik açısından büyük kayıpların önlenmesi gerektiğini belirten Canaltay, KKTC’nin kurumsal kapasitesinin artırılması, ekonomik gücünün yükseltilmesi ve bölgesel liderlik konumunun pekiştirilmesi yönünde yapılacak ortak çalışmalara vurgu yaptı.

-Hatipoğlu ziyareti

Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyet Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu’nu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Canaltay, “Küçük Pazar ve Düşük Üretim Kapasitesi başlıca sorunumuzdur. KKTC’nin sınırlı iç pazarı, ölçek ekonomisine ulaşmayı zorlaştırıyor. Üretim miktarı düşük kaldığından çoğunlukla iç tüketime yönelik kalmaktadır. Bunun aşılması için Anavatan Türkiye’nin bizim özellikle niş ürünlerimizi alması ve/veya diğer pazarlara satılmasına yardımcı olmalıdır” dedi.