Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, demokrasinin olmazsa olmazı kadınların, her zaman toplumun önünde olan, topluma gelişmesinde yön veren, aydınlık bir meşale gibi yollara ışık tutan kıymetliler olduğunu belirterek, her ne iş yapıyor olursa olsun, emekçi kadınları takdir ederek, üreten, yürünmemiş yollarda yürüyen, girişimci kadınları kutladı.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bir ailede kadının, ailesine kol kanat geren, emeği tartışılmaz kişi olduğunu belirtti.

Güçlü kadınların olduğu toplumlarda, ülke demokrasisinin de güçlü olduğunu vurgulayan Canaltay,

"Kadınlarımızın yer almadığı, kadın iradesinin yansımadığı yönetimlerde demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Toplumlarda kadınların, üretimde öncü olması, o toplumun daha da gelişmesine, sihirli bir değnek gibi yaşamın renklenmesine ve toplumun ilerlemesine nefes verir." ifadelerini kuyllandı.

Resmiye Canaltay, dünyada savaşlarda, kadınların mücadelesinin çok zor olduğunu, göç yollarında, ailesine kanat gererek sahip çıktığını ve gözünü bile kırpmadan ailesi için mücadele ettiğini belirtti.

"Siyasetin her kademesinde, topluma fayda amaçlı adım atmak; düşüncelerimizi, önerilerimizi, bilgilerimizi paylaşmak ve kadın, erkek ayırmadan birlikte çalışarak ülkemize sahip çıkmak, bizlerin asil görevleri arasında olmalıdır." diyen Canaltay, şöyle devam etti:

"Özellikle bizim gibi savaş görmüş, kadın erkek demeden mücadele vermiş bir toplumun, bu eşitliğin gereğini daha çabuk kavrayacağına inanıyorum.

Her ne iş yapıyor olursa olsun, emekçi kadınları takdir ediyor, üreten, yürünmemiş yollarda yürüyen, girişimci kadınları kutluyorum. Evlatlarına eşitliği ve adaleti öğreten anneleri kucaklıyorum. Siyasette var olmak isteyen kadınlarımıza el uzatarak yolun açık olsun diyorum. Aferin bana, aferin size, aferin tüm güçlü kadınlara.”