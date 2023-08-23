Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de çıkan orman yangınının, rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösterdiği, dokuz köyün tahliye edilmesinin ardından bazı yerleşim yerlerinin daha boşaltılacağı duyuruldu.

Yangına, 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Çanakkale Damyeri mevkisi yakınlarındaki orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler, özel idareler ve STK'lerden 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi sevk edildiği kaydedildi.

Bölgede dumandan etkilenen 95 kişiden 8'inin tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Yangın bölgesinde 5 trafo, 3 köy ve 265 abonede enerji kesintisi devam etmektedir. Türk Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele, 2 bin kumanya, 5 bin sıcak yemek, 3 bin 650 içecek ve 7 bin 750 içme suyu ikramı yapılmıştır." bilgisi verildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın nedeniyle, bölgedeki 9 köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Çanakkale Valiliği ise, merkeze bağlı köylerdeki ormanlık alanlarda devam eden yangın nedeniyle, Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyünün tedbir amacıyla boşaltılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınını söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği belirtildi.

Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen, yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösterdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyü, tedbir amacıyla boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir."