Polis basın bültenine göre, Çamlıbel'de saat 13.50’de bir şahsa ait evin banyo-tuvalet odası içerisinde bulunan elektrikli şofbenin muhtemelen kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

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Ev sakini, çevre halkı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında; elektrikli şofben yandı, duvarlar ve fayanslar ise islendi.

- Park halindeki araçta yangın çıktı

Gazimağusa'da, saat 19.00 sıralarında park halinde bulunan bir araçta, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; aracın motor aksamları, ön cam ve göğüs kısmı tamamen yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: RSS