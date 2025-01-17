Çamlıbel Aysun İlkokulu tarafından Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük anısına geleneksel olarak organize edilen Dr. Fazıl Küçük Anı Koşusu'nun 22'incisi, 8 bölge ilkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çamlıbel Aysun İlkokulu ev sahipliğinde yapılan koşuya 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu ve Çamlıbel Aysun İlkokulu öğrencileri katıldı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, dereceye giren öğrenci ve okullara madalyaların takdim edildiği törende Çamlıbel Aysun İlkokulu Müdürü Mustafa Eriç, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı ve Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile Lapta- Alsancak – Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser kısa birer konuşma yaptı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı ve Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Dr. Fazıl Küçük'ün spor sevgisinden ve bulunduğu dönemde sporda yaşanılan zorluklardan bahsetti.

Küçük, çocukların ve gençlerin spor yapmasının önemli olduğunu belirterek “22.si düzenlenen bu anlamlı etkinliğe büyük bir heyecan ile katıldım. Bu vesileyle bu etkinliği düzenleyen okul idaresine ve katkı koyan herkese teşekkür ederim” dedi.

Çamlıbel Aysun İlkokulu Müdürü Mustafa Eriç, Dr. Fazıl Küçük’ü, ölümünün 41. yılında saygı, sevgi ve minnetle andıklarını ifade ederken, LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser de, Dr. Küçük'ün spor sevgisinden ve belediye olarak çocuklara verdikleri önemden bahsetti.

Ödüller LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, Dr.Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, Çamlıbel Muhtarı Osman Mısırlısoy, Çamlıbel Polis Karakolu Amiri Tural Güneralp, Çamlıbel Aysun İlkokulu Okul Aile Birliği başkanı Fehime Ünalan ve ilkokul müdürleri tarafından verildi.

Yarışmalar sonucunda oluşan sırlamalar şöyle :

“Küçük Erkekler Ferdi Sıralama:

1. Gaful Şakalak – Alsancak İlkokulu

2. Hakkı Akbulak – Çamlıbel Aysun İlkokulu

3. Yusuf Çınar Sarıgedik – Lapta İlkokulu

Küçük Erkekler Takım Sırlaması:

1- Çamlıbel Aysun İlkokulu

2- Girne 23 Nisan İlkokulu

3- Lapta İlkokulu

Küçük Kızlar Ferdi Sıralama:

1. Nisa Dönüş Çelik – Özgürlük İlkokulu

2. Elçin Özgülsever – Alsancak İlkokulu

3. Milda Yürekli – Özgürlük İlkokulu

Küçük Kızlar Takım Sıralaması

1. Özgürlük İlkokulu

2. Alsancak İlkokulu

3. 23 Nisan İlkokulu ve Lapta İlkokulu”