(Kamalı Haber) - Göyeli Yenikent’te çalıştığı iş yerinden 197 bin TL çalan Günay Kedi aleyhindeki karar bugün açıklandı. Sanık, bir buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Barkın açıkladı.

Yargıç, Günay Kedi’nin 2022- 2023 yıllar arasında Göyeli Yenikent’te faaliyet gösteren "D&P" isimli mağazada satış elemanı olarak çalıştığı dönemde parfüm satışından tahsil etmiş olduğu toplamda 197,450 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle sirkat ettiğini söyledi. Yargıç, olayın polisin bilgisine 4 Aralık 2023 tarihinde geldiğini, sanığın aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Yargıç, sanığın mahkum olduğu müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıl hapis öngördüğünü kaydetti. Yargıç, sanığın iş yerini tazmin ettiğini, şikâyetin geri çekildiğini, bu hususların hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, sanığın söz konusu suçu bir yıl içerisinde birden fazla kez işlemesini ise ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirterek, sanığı bir buçuk yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.