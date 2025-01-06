(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda çalıştığı dönemde bozdurduğu dövizlerle ilgili işlemlerin kayıtlarıyla oynayarak, kur farkı olan 150 bin 855 TL parayı sirkat eden Alptürk Kansaran bugün mahkemeye çıkarılırken, 2024 yılı Ocak ayından itibaren 5 bin 768 işlemi sildiği kaydedildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Murat Ergün, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda müstahdem olarak çalışan zanlının 1 Ağustos 2024 ile Kasım 2024 tarihleri arasında alım satım işlemlerinde oluşan kur farklarından parayı sirkat ettiğini kaydetti.

Polis, şikayet üzerine zanlının aleyhinde derdest emri alındığını ve zanlının polise teslim olduğunu anlattı.

Polis memuru, zanlının 1 Ocak ile Kasım 2024 tarihleri arasında 5 bin 35 adet işlemi sildiğini ve ocak ayından itibaren kur farklarını çaldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının sildiği 5 bin 35 işlemden 2 bin 411’inden oluşan kur farkından 618 bin 41 TL parayı sirkat ettiğini tespit ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, 2 bin 624 işlemle ilgili araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanmadan önce 2 farklı casinoya 46 kez giriş yaptığının belirlendiğini ve ne kadar harcama yaptığının araştırılacağını söyledi.

Polis, zanlının 2 adet yüksek fiyatlı cep telefonu aldığını, ayrıca bir arkadaşına borç para verdiğini tespit ettiklerini kaydetti. Ergün, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini kaydetti.

Sistemde incelemenin devam ettiğini söyleyen, çalınan paraların bulunmadığını kaydeden polis, zanlının aleyhinde 4 gün tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının soruşturma amaçlı 4 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesini emir verdi.