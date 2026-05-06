Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekor Göçmenköy ve Gazimağusa çalışanlarının maaşlarını alamadıkları ve sigorta yatırımlarının yapılmadığı yönündeki ihbarlar üzerine tahkikat başlattı.

Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın süreci son gelişmelerle değil, yaklaşık 15 gün önce başlatılan soruşturma kapsamında yakından takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ilk ihbarların alınmasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığa bağlı birimlerin, başta Çalışma Dairesi olmak üzere gerekli incelemeyi başlatarak, çalışanlarla birebir temas kurduğu belirtildi.

-İşverene yazılı uyarı ve idari yaptırımlar uygulandı

Açıklamada, yapılan denetim ve incelemeler sonucu; ödenmeyen maaşlarla ilgili işverene yazılı uyarı yapıldığı, çalışma izinlerinin tamamlanmaması ve süresinde uzatılmaması nedeniyle de her çalışan için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, çalışma izni işveren tarafından uzatılmayan veya ön izinle ülkeye giriş yapmasına rağmen çalışma izni tamamlanmayan çalışanlar için de işveren hakkında gerekli cezai işlemlerin yapıldığı belirtildi.

-Çalışanların mağduriyeti gideriliyor

Yaşanan süreçte mağdur konuma düşen yabancı uyruklu çalışanların cezai yaptırımlara maruz kalmaması adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerekli girişimlerin başlatıldığı ifade edilen açıklamada, çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılacak girişimler şöyle aktarıldı:

“Çalışanların cezasız çıkış yapabilmesi için İçişleri Bakanlığı’na resmi yazı yazılacaktır. Mağdur edilen çalışanların yeni bir işveren bulmaları halinde, ülkeden çıkış yapmalarına gerek kalmadan, ön izin muafiyeti sağlanarak yeni işyerine geçişleri mümkün kılınacaktır.”

-“Süreç yakından takip edilmektedir”

Açıklamada, başta Çalışma Dairesi olmak üzere bakanlığın ilgili tüm birimleriyle süreci yakından takip ettiği ve etmeye devam edeceği vurgulanarak, ayrıca, mevzuat çerçevesinde çalışanların haklarının korunması ve işveren yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi adına gerekli tüm idari ve hukuki adımların kararlılıkla atılacağı kaydedildi.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu konuyla ilgili açıklamasında, bu hafta içinde çalışanlarla yeniden görüşeceklerini ifade ederek, mağdur olan emekçilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Hasipoğlu ayrıca, Ekor şirketinin kendi içinde yaşadığı sorunu kısa sürede aşmasını ve çalışanlarının haklarını eksiksiz şekilde teslim etmesini temenni etti.