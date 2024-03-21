Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla boyama etkinliği düzenlendi.

Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Girne, Güneşköy ve Gazimağusa’daki 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezine devam eden down sendromlu gençlere yönelik düzenlenen etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de katıldı.

"+1likteyiz, Farklılıklarımızla Güzeliz" sloganıyla yapılan etkinlikte, down sendromlu gençler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasının önünde sergilenmek üzere, ellerini boyayarak bir poster hazırladı.

- Down sendromlu öğrenciler söz aldı

Etkinlikte ilk olarak down sendromlu öğrenciler söz aldı.

Zehra Önsoy, bugünün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olduğuna dikkat çekerek, “Biz +1 farklıyız.” dedi, eğitim merkezlerine bir minibüs talebinde bulundu.

Hasan Başarı, etkinlikte arkadaşlarıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken, Ömer Elmasoğluları da posteri Galatasaray’ın renkleriyle boyamak istediğini kaydetti, eğitim merkezine bilgisayar istediğini söyledi.

Öğrenciler ardından söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sadık Gardiyanoğlu da, farkındalık etkinliğine katkı koyan herkese teşekkür ederek, “+1likteyiz.” dedi, bu kapsamda çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Gardiyanoğlu, Zehra Önsoy’un minibüs talebine de yanıt olarak, hayırsever bir iş insanının 5 tane engelli aracı bağışladığı duyurusunda bulunarak, bu araçlardan 1 tanesini de kendilerine sağlayacaklarını belirtti.

Hayırsever iş insanının ilk olarak gelecek ay adada olacak şekilde yolda olan 2 aracı bağışladığını söyleyen Gardiyanoğlu, ardından söz konusu iş insanının yaşadığı sağlık sorununun ardından, “engelli bireylerin yaşadığı sorunları bizzat yaşadım” diyerek, araç sayısını 5’e çıkardığını anlattı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de, TAK muhabirine Daire’e bağlı 18 yaş üstü engellilere hizmet veren 3 merkez hakkında bilgi vererek, şu anda 18 yaş üstü 7 down sendromlu öğrencinin merkezlerinden hizmet aldığını kaydetti. Ecevit, down sendromlu insanların da çalışabileceğine ve topluma katkıda bulunabileceğine dikkat çekerek, bu çalışmaların desteklenmesi gerektiğini belirtti.