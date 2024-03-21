18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi'nden yardım alan yaşlılar, Girne'de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Acapulco Otel sponsorluğunda düzenlenen yemeğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, eşi Zeliş Gardiyanoğlu ve bakanlık bürokratları katıldı.

Açıklamada, yemeğe dokuz bölgede Sosyal Hizmetler Dairesi'nden yardım alan 200 yaşlı katıldı.

-Ecevit

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit yemekte yaptığı konuşmada, Daire olarak yalnızca bir gün değil her gün yaşlılarla birlikte olduklarını ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gadiyanoğlu da konuşmasında, yaşlıların gelecek kuşaklara rehber, dün ile bugün arasında bir köprü olduğunu kaydetti.

Yaşlılardan edinen bilgi, tecrübe ve terbiyenin çok değerli olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, yalnızca yılda bir hafta değil, her zaman yaşlıların yanında olmak için çalıştıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak 2024'ü Sosyal Hizmet Yılı ilan ettiklerini anımsatan Gardiyanoğlu, kalıcı ve sürekli sosyal hizmet politikaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Gardiyanoğlu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen yemeğin gerçekleşmesine katkı koyan Sosyal Hizmetler Dairesi personeline ve Acapulco Otel yetkililerine teşekkür etti.

Gardiyanoğlu, tek tek masaları da gezerek yaşlılarla sohbet etti.