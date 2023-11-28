Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası altında çıkarılan ''İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü'' uyarınca, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifika Sınavı düzenlenecek.

Bakanlık açıklamasına göre, 8 Aralık Cuma günü düzenlenecek sınav için 30 Kasım Perşembe gününe kadar Çalışma Dairesi tarafından başvuru kabul edilecek.

Sınava katılacak adayların calisma.gov.ct.tr adresinden sınav başvuru formunu indirerek, brüt aylık asgari ücretin onda biri olarak belirlenen (1810 TL) sınav ücretini Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan (UBAN No: CT69 1200 0010 0000 0000 0012 6169) 44547 hesap numaralı İş Gücü Planlama ve Geliştirme Merkezi hesabına yatırması gerekiyor.

Sertifikalandırma veya Yeniden Sertifikalandırma (Yenileme) Başvuru Formu (İSGCDF09_REV03_28092023 numaralı form) ve istenilen eklere ait belgeler tek bir pdf dosyası olarak [email protected] mail adresine gönderilecek.

8 Aralık Cuma günü yapılacak sınavın yer ve saati, Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından katılımcılara duyurulacak.