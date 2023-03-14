Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sağlık sisteminin daha da iyileştirilmesi için gerekenlerin eksiksiz yapılmasını gerektiğini belirtti.

Taçoy, yayımladığı mesajda tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Taçoy, “Covid salgınıyla birlikte tüm dünyada hekimlerin ve sağlık emekçilerinin değerlerinin daha fazla anlaşıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Bunun büyük bir fırsat olduğunu düşünmekteyim. Bu vesileyle başta hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın olmak üzere sağlık sistemimizin koşullarının daha da iyileştirilmesi için yapmamız gerekenleri eksiksiz yerine getirmenin önemini kavramalıyız” dedi.