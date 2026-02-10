Hasipoğlu, grevdeki çalışanlar ve şirket yetkilileri ile görüştü

Hasipoğlu: “Sendikalaşma hakkı Anayasal haktır. Bu süreci uzlaşıyla tamamlamak istiyorum. Çalışanların yanındayız”

“İşverenden fesih ihbarı aldık. Zamanlama açısından manidardır. Bunu inceleyeceğiz. Çalışanların haklarını yasalar çerçevesinde gözeteceğiz, koruyacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Köprülü'deki EKTAM üretim tesisini ziyaret ederek, grevdeki çalışanlar ve şirket yetkilileri ile göştü.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Dev-İş) “Toplu İş Sözleşmesi hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz” yazılı pankart astığı Ektam tesisleri önünde ateş yakan grevdeki çalışanlara, bazı CTP milletvekilleri, bazı siyasi partilerin yetkileri ve sendikacılar da destek verdi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’in de eşlik ettiği Çalışma Bakanı Hasipoğlu, sendikalaşma hakkının Anayasal hak olduğunu, bu yüzden arabulucu olarak üstlendiği bu süreci uzlaşıyla tamamlamak istediğini belirtti ve “Çalışanların yanındayız” diye konuştu.

Hasipoğlu, işverenden işten durdumalarla ilgili fesih ihbarı aldıklarını da belirterek, “Bu zamanlama açısından manidar. Bunu inceleyeceğiz. Çalışanların haklarını yasalar çerçevesinde gözeteceğiz, koruyacağız” dedi.

Çalışma Bakanı Hasipoğlu, görüşme sonrası basına açıklama yaptı. Hasipoğlu, bakanlık olarak grev sürecinde, yasaların verdiği yetkiyle, taraflarla görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Hasipoğlu, çalışanlar ve şirket ile yaptığı görüşmelerde, sorunları ve talepleri dinlediğini, iş veren tarafının Türkiye’den geldiğini, görüştüklerini, işçi tarafından ise sendika ile görüştüklerini söyledi.

Burada usulüne uygun olarak sendika ile muhatap olduklarını ama iş verenin sendikalaşmaya sıcak bakmadığını ifade eden Hasipoğlu, hukuk devleti olan KKTC’de Anayasaya göre sendikalaşma hakkı olduğunu ve 39 işçinin yetki verdiği sendikanın muhatap olduğunu anlattı.

Çalışanlara verilen işten durdurma ihbarını aldıklarını ama bunu zamanlama olarak inceleyeceklerini ifade eden Hasipoğlu, çalışanların sendikalaşma hakkını koruyacaklarını, haklarını gözetmek zorunda olduklarını, aksine izin vermeyeceklerini söyledi.

Çalışma koşulları ile ilgili talepler olduğunu ve uzlaşma olmaması için sebep olmadığını belirten Hasipoğlu, sendikalaşma hakkı olduğunu ve bu hakların savunulacağını kaydetti.

İşten durdurmaların da zamanlama olarak yanlış olduğunu, bu şekilde toplu işten durdurmalarla ilgili inceleme yapılacağını belirten Hasipoğlu, ama bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Arabulucu olarak üstlendiği bu görevi uzlaşıyla tamamlamak istediğini ifade eden Hasipoğlu, bunun için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Çok uzun sürmeden bu süreci bitirmek uzlaştırmak için çalışacaklarını belirten Hasipoğlu, şirkete de her konuda her türlü uyarıyı yaptıklarını, incelemeler yapılacağını dile getirdi.

Hasipoğlu, çalışanlara da hitap ederek, “Sizlerin yanınızdayız, haklarınız için mücadele edeceksiniz ama çok emeğiniz olan iş yerinin çalışmaya devam etmesi için, tekelleşme olmaması için de desteğinize ihtiyacımız var, bu süreci uzlaşıyla tamamlayacağız, burada herkesin emeği var” ifadelerini kullandı.