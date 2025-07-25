Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Esentepe-Karaağaç bölgesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangına hızlı müdahale edilerek, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Cahitoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yangın ihbarının ardından tüm ekiplerin hızlı şekilde organize olarak yangına müdahale ettiğini belirtti.

Cahitoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yapılan hızlı müdahale ile yangın kontrol altına alınmıştır. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi, polis ve İtfaiye ekiplerimiz, olay yerinde koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Herhangi bir yeniden alevlenmeye karşı ise önlem alınmıştır” dedi.