Esentepe-Karaağaç arasında Cennet Vadisi mevkinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangında, yaklaşık 10 dönümlük alanda bulunan çam ve harnup ağaçları ile maki bitki örtüsü yandı.
Esentepe-Karaağaç bölgesindeki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı
İçeriği Görüntüle
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 14.20’de çıkan yangına Polis İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, Çatalköy- Esentepe Belediyesi personeli ekipleri, bölge halkı ve belediyeye ait iş makineleri ile müdahale edildi.
Yangın, çevre emniyeti sağlanarak kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.