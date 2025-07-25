Esentepe-Karaağaç arasında Cennet Vadisi mevkinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangında, yaklaşık 10 dönümlük alanda bulunan çam ve harnup ağaçları ile maki bitki örtüsü yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 14.20’de çıkan yangına Polis İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, Çatalköy- Esentepe Belediyesi personeli ekipleri, bölge halkı ve belediyeye ait iş makineleri ile müdahale edildi.

Yangın, çevre emniyeti sağlanarak kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.