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CAHİDE - TALAY'IN NİŞAN YÜZÜKLERİNİ BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL TAKTI
Ergün Yahat
Dün akşam Gazimağusa'da Larnaka yolunda Dreams Garden'de Cahide - Talayın nişan töreninde yüzükleri Başbakan Ünal Üstel taktı.
Üstel gençlere bir ömür boyu mutluluklar dilerken nişan törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, milletvekili Sunat Atun Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü katıldı.
Editör: Mehmet Mehmet