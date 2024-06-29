Konser 1 Temmuz’da...

Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, geliri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'ne bağışlanacak "Her Şarkı bir Hayat" temalı bir konser veriyor.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tünay'ın 40. sanat yılı nedeniyle düzenlenecek konser 1 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00'de Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak.

Konserde, TRT ses sanatçıları Ayşe Ekiz, Çiğdem Gürdal, Mustafa Demiroğlu, Esra İçöz, Nusret Yılmaz ve saz sanatçıları yanında, yerli sanatçılarından Ayhan Başkal, Cemal Özgürsel, Çağdaş Gençler Orkestrası ve Ladies Fusion Dans Grubu sahne alacak.

Konser biletleri; Girne Belediyesi, Çağdaş Müzik Derneği ile “Gişe Kıbrıs” internet sitesinden temin edilebilir.