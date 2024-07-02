Çağdaş Müzik Derneği, dün akşam Girne’de konser verdi. Konser geliri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Girne Amfi Tiyatro'da yer alan konserde TRT sanatçıları Ayşe Ekiz, Çiğdem Gürdal, Mustafa Demiroğlu, Esra İçöz ve Nusret Yılmaz; saz sanatçıları, yerel sanatçılardan Ayhan Başkal ve Cemal Özgürsel; Çağdaş Gençler Orkestrası ve Ladies Fusion Dans Grubu sahne aldı.

Konser, Dernek Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tünay'ın 40. sanat yılı çerçevesinde düzenlendi.

Ersin Tünay, konuyla ilgili açıklamasında “Hiç bir çocuğun hayalleri yarım kalmasın sloganıyla” hedefe ulaştıklarını belirtti ve katkı koyan herkese teşekkür etti.