Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Bursa ve Budapeşte’de düzenlenen konserlerde sahne aldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TSM Korosu 10-11 Şubat’ta Bursa’da, Konservatuvar Mezunları Derneği Korosu ve Fatih Erkoç Sanat Akademisi TSM Korosu ile “Sevgiyle El Ele” konseptiyle müzikseverlerle buluştu.

Konserler öncesinde, Dernek Başkanı Ersin Tünay, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir’i ziyaret ederek plaket takdim etti.

Ardından, 12 Şubat tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden koro, 14 Şubat Sevgililer Günü Özel Konseri ile Macar ve Türk sanatseverlerin karşısına çıktı. Elli kişilik ekibiyle büyük beğeni toplayan koro, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Budapeşte konseri öncesinde Dernek Başkanı Ersin Tünay, Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Budapeşte Temsilciliği’ni ziyaret etti.