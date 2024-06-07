Kuzey Kıbrıs'ın İskele bölgesindeki önemli projelere imza atan Caesar Project'in yönetim kurulu başkanı Simon Aykut, Güney Kıbrıs'ta tutuklandı.

İddialara göre, Aykut Paralimni karakoluna götürüldü, aracına el konuldu ve 8 gün süreyle tutuklu kalacak. İskele’deki Caesar Resort yatırımıyla tanınan ve Afik Group Direktörlüğü görevini yürüten iş insanı Simon Aykut Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs'a geçişi sırasında karakola götürülerek tutuklandı.

Aykut’a İskele’de Rum mülkü üzerine inşaat yapma suçlamasıyla Paralimni’de dava okunduğu ve yarın Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılmak üzere götürüleceği de iddialar arasında. ve Aykut’un tutuklanma nedeni taşınmaz mal konusu olarak gösteriliyor.