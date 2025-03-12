“KKTC bekası ve aydınlık istikbaline emin adımlarla yol alırken, Türkiye Cumhuriyeti, tüm imkanlarını Kıbrıs Türk Halkı için seferber etmeyi sürdürecektir”

Görevinden ayrılan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk halkına hitaben veda mesajı yayımladı. Serim, KKTC’nin bekası ve aydınlık istikbaline emin adımlarla yol alırken, Türkiye Cumhuriyeti, tüm imkanlarını Kıbrıs Türk halkı için seferber etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Serim, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki 16. Büyükelçisi olarak büyük bir gururla icra ettiği görevinden ayrıldığını belirterek şunları kaydetti:

“Görevim boyunca, Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği müreffeh yarınlara erişebilmesini teminen, e-Devlet projelerinden ekonomik gelişime, enerjiden su teminine, sağlıktan altyapı geliştirmeye, eğitimden çevreye, tarımdan kamu hizmetlerine uzanan birçok başlıkta yoğun mesai harcadık.



Yürüttüğümüz ve sonuçlandırdığımız bu çalışmalarda bizlere destek olan herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bekası ve aydınlık istikbaline emin adımlarla yol alırken, Türkiye Cumhuriyeti, tüm imkanlarını Kıbrıs Türk Halkı için seferber etmeyi sürdürecektir.



Hayatının belli dönemlerinde KKTC’de yaşamış ve bundan sonra da bu topraklarda yaşamayı sürdürecek kardeşiniz olarak, dünyanın her neresinde olursa olsun, daima Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğim.



Şahsım, ailem ve mesai arkadaşlarım adına sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyor, esenlikler diliyorum.”

Büyükelçi Serim’in yerine, daha önce de KKTC’de görev yapan Ali Murat Başçeri atanmıştı.